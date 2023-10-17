Tabancayla öldürülmüş halde çöplerin arasında bulundu: 2 arkadaşı gözaltına alındı

Bartın'ın Kozcağız beldesinde Emrah Üstünsoy (35), tabancayla vurulmuş halde, çöplerin arasında ölü bulundu. Cinayetle ilgili arkadaşları Z.Ü. ve G.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 19:22
Tabancayla öldürülmüş halde çöplerin arasında bulundu: 2 arkadaşı gözaltına alındı
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Kozcağız beldesinde bulunan sanayi sitesinin arka kısmındaki çöplerin bulunduğu boş arazide, saat 16.30 sıralarında vatandaşlar, çöplerin arasında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu jandarmaya haber verdi.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde isminin Emrah Üstünsoy olduğu tespit edilen kişinin tabancayla göğsünden 3 kurşun ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Üstünsoy'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Cinayetle ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, Üstünsoy'un arkadaşları Z.Ü. ile G.G.'yi şüpheli olarak belde merkezinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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