Tabancayla öldürülmüş halde çöplerin arasında bulundu: 2 arkadaşı gözaltına alındı
Bartın'ın Kozcağız beldesinde Emrah Üstünsoy (35), tabancayla vurulmuş halde, çöplerin arasında ölü bulundu. Cinayetle ilgili arkadaşları Z.Ü. ve G.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kozcağız beldesinde bulunan sanayi sitesinin arka kısmındaki çöplerin bulunduğu boş arazide, saat 16.30 sıralarında vatandaşlar, çöplerin arasında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu jandarmaya haber verdi.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde isminin Emrah Üstünsoy olduğu tespit edilen kişinin tabancayla göğsünden 3 kurşun ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Üstünsoy'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Cinayetle ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, Üstünsoy'un arkadaşları Z.Ü. ile G.G.'yi şüpheli olarak belde merkezinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tunç'tan 'ihbar dilekçesi' açıklaması
- İYİ Parti'nin 'işbirliği' şartı belli oldu
- 'Patates hat'la vurgun düzeni
- 'Benekli Ayhan'a sokak ortasında saldırı!
- Emeklilik yaşında yeni düzenleme geliyor!
- 'Allah var, Kılıçdaroğlu'nu ciddiye almadım'
- TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı
- 'Bu vatana ihanettir'
- Eski sevgilisini darbetmişti: Ünlü oyuncunun oğlu çıktı
- 'Akşener Ankara için teklif götürdü' iddiası