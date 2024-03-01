Hurda toplayıcısına bıçaklı saldırı: 2 şüpheli gözaltına alındı!

Küçükçekmece’de, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binadan hurda toplamaya giden adam, iki kişi tarafından bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis, iki şüpheliyi yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:08
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de 27 Şubat Salı günü saat 08.00 sıralarında metruk bir binada korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sokaktaki boşaltılan binadan hurda almaya giden Hüseyin Köklü adlı şahıs, orada madde kullandığı ileri sürülen iki kişiyle tartıştı. Tartışmanın ardından Cüneyt A. (31) adlı şahıs yanındaki bıçakla Köklü’yü sol bacağından bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan ve yanındaki O.Ç. (17) koşarak kaçtı.

Yaralı Köklü ise, kanlar içinde dışarı çıkarak yurttaşlardan yardım istedi. İlk müdahaleyi yurttaşların yaptığı hurda toplayıcısı Köklü, ihbar üzerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis şüphelileri yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen iki şüphelinin adresini tespit etti.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yapılan baskında Cüneyt A. ile 17 yaşında olan O.Ç. bulundukları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada şüpheli Cüneyt A.’nın üstünde kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Her iki şüphelinin daha önce "adam yaralama", "uyuşturucu kullanma" ve "evden hırsızlık" gibi birçok suçtan kayıtları olduğu öğrenilirken, şahıslar "gasp" ve "kasten yakalama" suçundan adliyeye sevk edildi.


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