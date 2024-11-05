ABD seçimleri ve Fed kararı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek?
Global piyasaların bu kritik haftasında gözler ABD’deki başkanlık seçimlerinde. Sadece başkanlık yarışı değil aynı zamanda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki Kongre mücadelesi de büyük önem taşıyor. Yasama gücünü temsil eden Kongre başkanın kararlarını denetleyerek önemli bir etkiye sahip. Özellikle bütçe ve yasa düzenlemelerinde Kongre'nin kontrolü finansal piyasalar üzerinde doğrudan bir etki bırakıyor.
BAŞKANLIK YARIŞI PİYASALAR İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK
Adaylardan Trump’ın maliye politikalarına ilişkin vaatleri, ABD borç tavanının yükseltilmesi ve bütçe açığı beklentilerini artırabilir. Bu durumda başkan ile Kongre arasındaki uyumlu bir yönetim daha da önem kazanacak. Seçim sonuçlarının piyasalara yön vermesi beklenirken, son anketlerdeki belirsizlik yatırımcıları Trump ve Harris seçenekleri arasında düşünmeye itiyor.
Piyasalarda dört senaryo öne çıkıyor: Trump’ın başkan olup Cumhuriyetçilerin Kongre’de çoğunluğu sağlaması, Trump başkanlığında Demokratların Kongre’de çoğunluğu ele geçirmesi, Harris’in başkan olup Demokratların Kongre’yi kontrol ettiği bir yapı ve son olarak Harris’in başkan, Cumhuriyetçilerin ise Kongre’de çoğunlukta olduğu durum. Harris’in başkanlığı ve Cumhuriyetçilerin Kongre’de çoğunluğu elde etmesi halinde, mevcut duruma yakın bir yapı öngörülüyor ve piyasalarda sınırlı hareketlilik yaşanabilir.
FED’İN FAİZ KARARI HAFTANIN BİR DİĞER ÖNEMLİ BAŞLIĞI
ABD seçimlerinin gölgesinde kalan bir diğer gelişme ise Fed’in perşembe günü TSİ 22.00’de açıklanacak faiz kararı. Piyasalarda faizlerin 25 baz puan düşürülmesi yönünde yüzde 98 oranında bir beklenti mevcut. Geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verileri beklentilerin altında kalmıştı. Beklenen 100 bin kişilik artışa karşılık yalnızca 12 bin kişilik bir artış görülmesi ve önceki iki ayda yapılan toplam 112 bin kişilik aşağı yönlü revizyon istihdam piyasasında yavaşlama sinyalleri veriyor. Bu da Fed’in faiz indirimi ihtimalini güçlendiriyor.
GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?
Gelişmeler ışığında, ons altın fiyatı ABD seçimleri öncesi yeniden konumlanmalar nedeniyle haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Yeni günde yatay seyreden ons altın, sabah saatlerinde 2 bin 743 dolar seviyelerinde bulunuyor. Yurt içinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Gram altın bu sabah 3 bin 22 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 5 bin 110 TL, Cumhuriyet altını ise20 bin 353 TL seviyelerinde işlem görüyor.
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