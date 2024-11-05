ABD seçimleri ve Fed kararı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Piyasalarda dört senaryo öne çıkıyor: Trump’ın başkan olup Cumhuriyetçilerin Kongre’de çoğunluğu sağlaması, Trump başkanlığında Demokratların Kongre’de çoğunluğu ele geçirmesi, Harris’in başkan olup Demokratların Kongre’yi kontrol ettiği bir yapı ve son olarak Harris’in başkan, Cumhuriyetçilerin ise Kongre’de çoğunlukta olduğu durum. Harris’in başkanlığı ve Cumhuriyetçilerin Kongre’de çoğunluğu elde etmesi halinde, mevcut duruma yakın bir yapı öngörülüyor ve piyasalarda sınırlı hareketlilik yaşanabilir.