Gül çiçeği taban fiyatı açıklandı
Isparta’da gül çiçeğinin taban fiyatı kilogram başına 22 lira olarak belirlendi.
Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini karşılayan Isparta’da gül hasat sezonu mayıs ayının ortalarında başlayarak 50 gün sürmüştü. Topladıkları gülleri fabrikalara ulaştıran üreticilerin beklediği fiyat açıklandı. Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK), bu yıl için gül çiçeği taban fiyatını 22 lira olarak belirledi.
GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik, hasat sezonunda yaklaşık 15 bin ton gül çiçeği rekoltesi elde edildiğini belirterek, üreticilere ödemelerin gelecek haftadan itibaren yapılacağını bildirdi.
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