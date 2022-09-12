Kınık Hasat Festivali başladı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 15:00

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Hasat Festivali'nin ilk gününde şarkıcı Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş sahne aldı. Festivalin 2'nci gününde ise şarkıcı Kıraç sahneye çıktı. Festivalde nikah sürprizi yaşandı. Sahnede gelin ve damadın nikahını Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer kıydı. Nikah şahitlerinden biri Kıraç oldu. Sahnede nikahları kıyılan gelin ve damat ilk danslarını yine Kıraç'ın şarkılarından biri olan 'Endamın Yeter' ile yaptı. İlk dansın ardından gelinin çiçeğini sahneden attığı festivalde renkli görüntüler yaşandı. Doğruer, nikahlarını kıydığı genç çifte mutluluklar diledi. Çiftin nikah şahitliğini yapan Kıraç da "Umarım en zor gününüzde bugünü, bu anı hatırlarsınız ve o zorlukları aşıp ömür boyu mutlu olursunuz" diyerek çiftin mutluluklarına ortak oldu.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

Gelin Damla Özcan Şengül, "Çok heyecanlıyım, bizim için çok güzel bir şey oldu. Kıraç çocukluğumdan bu yana hayran olduğum bir şarkıcı ilk dansımızı onun şarkısıyla yaptık çok heyecanlıyım" dedi. Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'e, Kıraç'a, emeği geçen herkese teşekkür eden damat Emre Şengül ise "En mutlu günümüzde bizi mutlu ettiler çok mutluyuz çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

15 Eylül'e kadar devam edecek festivalde, yöresel ürünler sergilenecek, şarkıcılar sahne alacak ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Festival Kınık Cumhuriyet Meydanı'nda gün boyunca etkinliklerle ve akşam saat 20:30'da Ayşegül Dinçer (Ankaralı Ayşe) konseri ile devam ediyor. Festival kapsamında salı günü Ali Kınık, çarşamba Zakkum ve perşembe günü Muazzez Ersoy sahneye çıkacak.