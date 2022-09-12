Kınık Hasat Festivali başladı
İzmir'in Kınık ilçesinde Hasat Festivali başladı. Kınık Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen festivalde çok sayıda yöresel ürün sergilenecek. Festival boyunca çeşitli konserler ve etkinlikler düzenlenecek.
Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Hasat Festivali'nin ilk gününde şarkıcı Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş sahne aldı. Festivalin 2'nci gününde ise şarkıcı Kıraç sahneye çıktı. Festivalde nikah sürprizi yaşandı. Sahnede gelin ve damadın nikahını Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer kıydı. Nikah şahitlerinden biri Kıraç oldu. Sahnede nikahları kıyılan gelin ve damat ilk danslarını yine Kıraç'ın şarkılarından biri olan 'Endamın Yeter' ile yaptı. İlk dansın ardından gelinin çiçeğini sahneden attığı festivalde renkli görüntüler yaşandı. Doğruer, nikahlarını kıydığı genç çifte mutluluklar diledi. Çiftin nikah şahitliğini yapan Kıraç da "Umarım en zor gününüzde bugünü, bu anı hatırlarsınız ve o zorlukları aşıp ömür boyu mutlu olursunuz" diyerek çiftin mutluluklarına ortak oldu.
'ÇOK HEYECANLIYIM'
Gelin Damla Özcan Şengül, "Çok heyecanlıyım, bizim için çok güzel bir şey oldu. Kıraç çocukluğumdan bu yana hayran olduğum bir şarkıcı ilk dansımızı onun şarkısıyla yaptık çok heyecanlıyım" dedi. Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'e, Kıraç'a, emeği geçen herkese teşekkür eden damat Emre Şengül ise "En mutlu günümüzde bizi mutlu ettiler çok mutluyuz çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
15 Eylül'e kadar devam edecek festivalde, yöresel ürünler sergilenecek, şarkıcılar sahne alacak ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Festival Kınık Cumhuriyet Meydanı'nda gün boyunca etkinliklerle ve akşam saat 20:30'da Ayşegül Dinçer (Ankaralı Ayşe) konseri ile devam ediyor. Festival kapsamında salı günü Ali Kınık, çarşamba Zakkum ve perşembe günü Muazzez Ersoy sahneye çıkacak.
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Büyükelçi Mercan'ın adı dosyada...
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- Türbanın şekline de karıştı!
- Özdağ ve Soylu ne konuştu?
- Ersan Şen cumhurbaşkanı 'adaylarını' açıkladı
- ABD’deki davada yine Türk görevliler