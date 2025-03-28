Güler Sabancı görevi bırakmıştı: Sabancı Holding'in yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu

Yayınlanma: 28.03.2025 - 11:02

Güncelleme: 28.03.2025 - 11:02

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Hayri Çulhacı getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Topluluğu'nun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Genel Kurulda alınan kararla, holding tarihinde ilk kez bir profesyonel yönetici Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Genel Kurulda yapılan Yönetim Kurulu seçimi sonucunda, 21 yıldır Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Güler Sabancı yönetimden ayrılırken, finans ve iş dünyasının deneyimli isimlerinden Tayfun Bayazıt bağımsız üye olarak Yönetim Kuruluna seçildi.

Genel Kurul sonrasında yapılan Yönetim Kurulu toplantısında yeni dönem görev dağılımı kapsamında, yaklaşık 35 yıldır Sabancı Topluluğu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı, Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı.

Hala Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Çulhacı, Güler Sabancı'nın ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralarak, Sabancı Topluluğu tarihinde bu pozisyona profesyonel yönetici kimliğiyle gelen ilk isim oldu.

Çulhacı, daha önce Sabancı Holding Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile çeşitli Sabancı Holding ve iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştu.

"GÜLER SABANCI, REFERANS KAYNAĞIM OLACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, yapılan Sabancı Holding Genel Kurulu ve akabinde düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısıyla Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmenin gururu ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Çulhacı, "Şimdi, ana hissedar ailenin mensubu olmayan bir profesyonelin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesi, Sabancı'nın kurumsallaşma yolculuğunda yeni bir döneme işaret etmektedir. Kurumsal tarihimizin bu önemli dönemecinde yer almak aynı zamanda ağır bir sorumluluğu da yanında taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Çulhacı, şunları söyledi:

"Her zaman olduğu gibi, Sabancı Topluluğu'nda çalışmanın gurur ve ayrıcalığını en iyi şekilde hissetmeye devam edeceğiz. Diğer yandan, Topluluğumuzun temellerini 100 yıl önce atarak bugünlere gelmesini sağlayan kurucumuz merhum Hacı Ömer Sabancı ve onun bayrağını başarıyla taşıyan Sabancı kardeşlerin Türkiye'ye bırakmış oldukları bu mirasa şükran duygularımızla sahip çıkmak hepimizin görevidir.

21 yıldır başarıyla yönettiği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bana devrederek, enerjisini Vakıf, Müze ve Üniversite bünyesinde eğitime ve toplumsal gelişmeye hasretmeyi tercih eden Sayın Güler Sabancı'ya tüm paydaşlar adına şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonrası için de yaratacağı toplumsal katkının katlanarak devam etmesini diliyorum. Kendisi her zaman bilgisi ve bilgeliği ile bir numaralı referans kaynağım olacaktır."

HAYRİ ÇULHACI KİMDİR?

Hayri Çulhacı, 1978'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

1986'da ABD'deki Northeastern Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisansı (MBA) derecesini alan Çulhacı, 1979-1990 arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı ve Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Çulhacı, 1990'da Akbank'a Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı.

Çulhacı, 2009'dan itibaren de Akbank Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, 2010'dan itibaren de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini üstlenerek, aynı zamanda Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Üst Düzey Risk Komitesi başkanlıklarını yürüttü.

Çulhacı, 2020'de Akbank'tan emekli oldu. Aksigorta AŞ ve Avivasa Emeklilik ve Hayat AŞ Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Çulhacı, ayrıca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Ak Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi.