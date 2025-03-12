Ölümden dönmüşlerdi: 'Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor' iddiası

Yayınlanma: 12.03.2025 - 14:58

Güncelleme: 12.03.2025 - 14:59

İş insanı Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı, geçtiğimiz yıl Yunanistan’da geçirdikleri bot kazasının ardından uzun bir tedavi sürecinden geçmişti.

Ağustos 2023’te yaşanan bu talihsiz olayda, Ali Sabancı’nın kullandığı bot kayalıklara çarpmış ve çift ağır yaralanmıştı.

Vuslat Doğan Sabancı, yüzünde meydana gelen hasarlar nedeniyle üç estetik operasyon geçirirken, Ali Sabancı ise toplamda 11 ameliyat olmuştu.

29 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre ünlü çift, kazanın ardından toparlanmaya çalışırken evliliklerinde ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Çiftin 29 yıllık evliliklerinin sona ereceği iddia edildi.

Sosyal çevrelerinden gelen bilgilere göre çiftin bir süredir ayrı yaşadığı ve hatta boşanmak için resmi süreci başlattığı söyleniyor.

BOT KAZASI AYRILIK GETİRDİ

Çiftin arasındaki sorunların temelinde bot kazasının olduğu iddia ediliyor. Vuslat Doğan Sabancı’nın, eşini kazadan sorumlu tuttuğu ve bu nedenle aralarındaki ilişkinin giderek bozulduğu belirtiliyor. Tedavi sürecinde Vuslat Hanım’ın, Ali Sabancı ile görüşmek istemediği de daha önce gündeme gelmişti.

1996 yılında evlenen ve iş dünyasının en tanınmış çiftlerinden biri olan Sabancı çiftinden iddialara yönelik resmi bir açıklama gelmedi.