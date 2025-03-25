Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı kimdir? Hayri Çulhacı kaç yaşında, nereli, nereden mezun?

Yayınlanma: 25.03.2025 - 10:29

Güncelleme: 25.03.2025 - 10:29

Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Güler Sabancı, 21 yılın ardından görevinden ayrıldığını duyurdu. KAP'a bildirilen değişiklikte Sabancı'nın yerine Hayri Çulhacı geleceği açıklandı.

HAYRİ ÇULHACI KİMDİR?

Hayri Çulhacı 1956 yılında Ankara’da doğdu.1973’te Ankara Atatürk Lisesi’ni bitirdi. 1978 yılı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Hayri Çulhacı, yüksek lisans derecesini 1986 yılında İşletme (MBA) dalında ABD’de Northeastern Üniversitesi’nden aldı.

Maliye Bakanlığı bünyesinde 1979 ve 1990 yılları arasında Hesap Uzmanlığı ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1990 yılında Akbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Çulhacı, 2009 yılından itibaren Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği’nin yanı sıra, 2010 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Denetim Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Üst Düzey Risk Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2020 yılında emekli oldu.

Hayri Çulhacı, ayrıca Aksigorta A.Ş. ve Avivasa Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlıkları yapmış olup halen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve Başkan Yardımcısıdır.

HAYRİ ÇULHACI EVLİ Mİ?

Hayri Çulhacı evli ve bir çocuk babasıdır.