Güncel benzin ve motorin fiyatları (21 Ağustos 2022)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. İşte güncel akaryakıt pompa fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2022 Pazar, 09:32
Güncel benzin ve motorin fiyatları (21 Ağustos 2022)
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Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberleri gündemden düşmüyor.

Motorin grubuna 19 Ağustos Cuma gece yarısı itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litresi 25.03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.33 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 25.21 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.48 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 25.22 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.46 liradan satılıyor.


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