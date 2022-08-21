Güncel benzin ve motorin fiyatları (21 Ağustos 2022)
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. İşte güncel akaryakıt pompa fiyatları...
Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberleri gündemden düşmüyor.
Motorin grubuna 19 Ağustos Cuma gece yarısı itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul
Motorin litresi 25.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.33 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 25.21 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.48 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 25.22 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.46 liradan satılıyor.
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