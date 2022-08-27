Güncel benzin ve motorin fiyatları (27 Ağustos 2022)
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. İşte güncel akaryakıt pompa fiyatları...
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Motorinin litre fiyatına yapılan 87 kuruşluk zam dün gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul
Motorin litresi 26.09 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 21.17 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 27.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 21.32 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 27.04 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 21.29 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
Video Haberler
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi
- Okyanuslarla çevrili bir Dünya bulduk!
- Müstehcen görüntülerin ardından istifa etti
- 'Eskiden bir dostunuz olan şahsımın...'
- 3 isim için harekete geçildi
- Peker'den yeni paylaşımlar
- Eminönü-Alibeyköy hattının açılacağı tarih belli oldu
- 'Çılgın Proje'nin planları devre dışı!
- Kırıkkale'de korkunç kaza: Çift öldü, oğulları yaralı
- Erdoğan'a kötü haber: Dikkat çeken oran