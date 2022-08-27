Güncel benzin ve motorin fiyatları (27 Ağustos 2022)

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:30

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Motorinin litre fiyatına yapılan 87 kuruşluk zam dün gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litresi 26.09 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 21.17 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 27.03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 21.32 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 27.04 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 21.29 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.