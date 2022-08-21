Son Dakika... Benzine zam yolda
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Fiyat takibi yapan yurttaşlara benzine zam haberi geldi.
Geçtiğimiz hafta iki gün art arda motorine gelen zamların ardından bu kez de pazartesi gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, pazartesi gece yarısından sonra zammın uygulanması halinde benzinin litre fiyatının İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 21,26 TL’ye ve İzmir’de 21,25 TL’ye yükselecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul
Motorin litresi 25.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.33 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 25.21 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.48 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 25.22 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.46 liradan satılıyor.
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