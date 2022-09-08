Benzin ve motorine indirim bekleniyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları (8 Eylül 2022)
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorin ve Benzine indirim bekleniyor. İşte güncel akaryakıt pompa fiyatları...
Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.
Petrol fiyatları, küresel resesyon korkularının ortasında Çin'den gelen talep endişelerinin büyük bir bir satış dalgasına yol açmasıyla geriledi.
Fakat petrolde yaşanan gerileme şu an ton fiyatına yansımadı. Motorinin ton fiyatı ise 1.081.63 dolar.
İNDİRİM BEKLENİYOR
Petroldeki gerilemenin ardından cuma günü benzinde 1 lira 51 kuruş indirim yapıldı. Bugünden geçerli olmak üzere ise motorinin litresine 1.12 TL indirim geldi.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre benzin ve motorine yeni bir indirim daha bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 24.86 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.23 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 24.99 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.38 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 25.01 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.36 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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