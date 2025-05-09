Güneş enerjisi rekor kırdı: O ülkede elektrik fiyatları eksiye indi!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 17:46

Güncelleme: 09.05.2025 - 17:46

Fransa'da güneş enerjisinin hafta sonu elektrik şebekesinde aşırı yük oluşturması beklenirken, ülkenin gün öncesi elektrik fiyatları Temmuz 2023’ten bu yana ilk kez negatife geriledi. Paris merkezli Epex Spot SE borsasında yapılan açık artırmada megavat saat başına ortalama fiyat -1,05 euro oldu. Bu seviye, Avrupa’daki büyük elektrik piyasaları içinde en düşük oran olarak kaydedildi.

FİYATLARIN SIFIRA İNMESİ NADİREN GÖRÜLÜYOR

Saatlik bazda negatif fiyatlar Avrupa’da daha sık görülmeye başlasa da, günlük ortalamaların sıfırın altına inmesi nadir bir durum olarak öne çıkıyor. Bu gelişme tüketicilere avantaj sağlasa da, yenilenebilir enerji yatırımlarının kârlılığı açısından sorun yaratıyor.

Bloomberg’in modellemesine göre, Fransa’daki güneş enerjisi santralleri cumartesi günü yaklaşık 14 gigavat üretime ulaşacak. Bu miktar, mart sonundaki 18 gigavatlık rekorun altında kalıyor. Güneş paneli maliyetlerinin düşmesiyle birlikte Fransa ve Avrupa'da yeni kurulumlar artış gösteriyor. BloombergNEF verileri, Fransa’nın bu yıl 5 gigavat ek kapasite kurmayı planladığını ortaya koyuyor.

Yenilenebilir enerji üretiminin yükselmesi, geleneksel enerji şirketlerini de etkiliyor. Elektrik devi EDF'nin nükleer santrallerinden elde edilen üretim, bu ayın verilerine göre 2022’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Uzmanlar, negatif fiyatların Avrupa enerji piyasasında kalıcı olacağı görüşünde. Bunun başlıca nedeni olarak, üretim dalgalanmalarını dengeleyecek batarya altyapısının henüz yeterli seviyeye ulaşmamış olması gösteriliyor.