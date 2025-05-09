Temmuzda yapılacak maaş zammı netleşiyor: Emekliler ve memurlar ne kadar zam alacak?

Yayınlanma: 09.05.2025 - 12:26

Güncelleme: 09.05.2025 - 12:26

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından yılın ilk dört ayında maaş farkı kesinleşti. Ancak kesin zam oranları mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Şu an, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) önümüzdeki haftalarda paylaşacağı veriler merakla bekleniyor.

ZAM ORANI BELLİ OLUYOR

Uzmanlara göre, son açıklanan verilere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yapılan zam oranı şu an için yüzde 13,36 seviyesinde. Memur ve memur emeklilerinde ise enflasyon farkı nisan itibarıyla yüzde 12,29 oldu.

TAHMİNLERE GÖRE ZAM YÜZDELERİ BELİRLENİYOR

Uzmanların tahminlerine göre, mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,20, haziran ayı enflasyonu ise yüzde 1,70 civarında olacak. Bu tahminlerin gerçekleşmesiyle, yılın ilk altı ayında toplam enflasyon oranı yaklaşık yüzde 17,82’ye ulaşacak ve SSK ve BAĞ-KUR emeklileri maaşlarına bu oran kadar zam alacak.

MEMUR VE EMEKLİSİNDE TOPLU SÖZLEŞME ETKİSİ

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme hükümlerine göre şekillenecek. Bu hesaplamalar, bu grubun zam oranının yaklaşık yüzde 16,71 olacağını gösteriyor.

ZAM FARKI EŞİTLENİR Mİ?

Uzmanlar, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklileri arasında yaklaşık yüzde 1,11’lik bir zam farkı olacağını öngörüyor. Bu farkın maaşlar üzerinde büyük bir etkisi olmayacağı belirtilirken, zam oranlarının eşitlenmesi bu yıl da beklenmiyor.

Ayrıca, toplu sözleşme sisteminin memurlar için bir güvence sağladığı, enflasyonun düşük kaldığı dönemlerde bu grup için avantaj oluşturduğu hatırlatılıyor.

Temmuz ayında açıklanacak son verilerle birlikte maaş zammı netleşecek.