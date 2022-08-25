Güney Kore Merkez Bankası faiz artırdı
Güney Kore Merkez Bankası yedi günlük repo faizini 25 baz puan atırdı.
Güney Kore Merkez Bankası Perşembe günü faiz oranını çeyrek puan artırarak, beklenenden daha güçlü enflasyonla mücadele ihtiyacını, ekonomik büyüme endişeleriyle dengelerken olağan sıkılaştırma hızına geri döndü.
Merkez Bankası, yedi günlük repo faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,5'e yükseltti.
YIL İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ AŞAĞI ÇEKTİ
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de bu yöndeydi.
Bank Of Kore ayrıca cari yıl için enflasyon tahminini daha önceki yüzde 4,5 görünümünden yüzde 5,2'ye yükselterek 1998'den bu yana en yüksek tahminini yaptı.
Banka, yıl için büyüme tahminini aşağı çekti.
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