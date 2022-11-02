Güney Marmara zeytininde hasat zamanı
Balıkesir’in Bandırma ilçesi Edincik sofralık zeytin üretimi için zeytin hasadı sürüyor. Bandırma Edincik mahallesinin dört bir yanını sarıp sarmalayan zeytin bahçelerinde hummalı çalışmalar başladı.
Güney Marmara zeytinliklerinde hasat başladı. Toplanan zeytinler, zeytin havuzunda toplanırken Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun zeytin sektörünün nabzını tuttu. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Kendine has aromasıyla, tadını ve kokusunu bu topraklardan alan zeytinlerin sofralarımızla buluşma zamanına az kaldı. Edincik en kaliteli zeytinlerin yetiştiği, binlerce zeytin ağacının hayat bulduğu topraklar, burada yetişen her ürün ayrı bir emeğin hikayesidir. Çiftçilerimiz ile zeytin sezonu açılışına katılım sağladık. Emeğiyle alın teriyle üreten çiftçilerimize bol ve bereketli bir zeytin sezonu diliyorum" dedi.
Toplanan zeytinler üreticinin kendi mekanında elekten geçiriliyor ve alım gerçekleştiren firmalarda daha sonra havuzlara atılıyor. Havuzda sadece tuz ve su kullanılıyor ve herhangi bir kimyasal madde kullanılmadan. 6-7 ay süre ile bu ürünlerin suyu ve dereceleri kontrol edilirken, zorlu geçen bu süreçlerden sonra nihayet zeytin sofralarımıza geliyor.
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