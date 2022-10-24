Zeytinlerin toplanmaya başlamasıyla sıkım sezonu açıldı

En fazla zeytin ağacı varlığına sahip il Aydın’da havaların soğuması ile birlikte zeytin hasadı da zeytinyağı sıkım sezonu da başladı. Erken hasat edilen zeytinlerin sıkılmasıyla birlikte 2022-2023 sıkım sezonu açıldı.

İHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 07:00
Zeytinlerin toplanmaya başlamasıyla sıkım sezonu açıldı
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Aydın Köşk, Nazilli, Çine, Koçarlı başta olmak üzere zeytin üretiminin yoğun olduğu ilçelerde bulunan bazı fabrikalarda zeytin sıkımına başlandı. 

Bu arada faaliyete başlayan Çine Belediyesi’ne ait zeytinyağı fabrikasının da faaliyetlerine başladığı belirtildi. Zeytinyağı fabrikasının halka hizmet için kurulduğunu, yurttaşların zeytinlerini gönül rahatlığıyla sıktırabileceklerini belirten Çine Belediye Başkanı Ever Salih Dinçer, sıkım ücretlerinin ilerleyen günlerde belirleneceğini kaydetti.

Dinçer “Sıkım ücretleri henüz belirlenmedi. Üreticimize taşıma konusunda da yardımcı olacağız. Vatandaşlarımız talepte bulunurlarsa zeytinlerini kendimiz getirerek sıktıracağız” diye konuştu. 


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