Zeytinyağı üreticisi fiyat bekliyor

27 Ekim 2022 Perşembe, 07:00

Balıkesir'de Edremit Körfezi'ndeki yüzlerce zeytinyağı fabrikası zeytin sıkımına başladı. Fabrikaların laboratuvarlarında yapılan analizlerde, erken hasat zeytinyağlarının 03 ile 08 dizyem arasında çıkması üreticileri sevindirdi. Fabrikaların musluklarından altın sarısı zeytinyağı akarken, zeytinyağı fiyatlarının açıklanması istendi.

Üretici Tevfik Gümüş, “Ben Balıkesir Bigadiç’ten geliyorum. 3 seneden beri zeytincilik yapıyorum. Geçen sene de çok kaliteli yağ aldık. Bu sene hem ürün fazla, hem de kalite yüksek” şeklinde konuştu.

Ahmet Korkmaz da, “Bu sene mahsul güzel” dedi.