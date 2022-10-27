Zeytinyağı üreticisi fiyat bekliyor

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Edremit Körfezi yöresinde zeytin hasadı başlarken, erken hasat zeytinyağları da kaliteli çıktı. Yörede ürün rekoltesi ve yağdaki kaliteye sevinen üreticiler, zeytinyağı fiyatının açıklanmasını bekliyor.

İHA
27 Ekim 2022 Perşembe, 07:00
Zeytinyağı üreticisi fiyat bekliyor
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Balıkesir'de Edremit Körfezi'ndeki yüzlerce zeytinyağı fabrikası zeytin sıkımına başladı. Fabrikaların laboratuvarlarında yapılan analizlerde, erken hasat zeytinyağlarının 03 ile 08 dizyem arasında çıkması üreticileri sevindirdi. Fabrikaların musluklarından altın sarısı zeytinyağı akarken, zeytinyağı fiyatlarının açıklanması istendi.

Üretici Tevfik Gümüş, “Ben Balıkesir Bigadiç’ten geliyorum. 3 seneden beri zeytincilik yapıyorum. Geçen sene de çok kaliteli yağ aldık. Bu sene hem ürün fazla, hem de kalite yüksek” şeklinde konuştu. 

Ahmet Korkmaz da, “Bu sene mahsul güzel” dedi. 


Zeytin zeytinyağı zeytinyağı fabrikası

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