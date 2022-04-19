Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda 880 bin 272 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 415 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 533 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 89 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 880 bin 272 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 415 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 17,66 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,63 ile doğalgaz ve yüzde 17,38 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 5 bin 749 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 892 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
Video Haberler
- Sinop kalesi surlarında 2 bin 500 yıllık gırland
- 9 yaşındaki kızını öldürdü asit içerek intihara kalkıştı
- Ekspertiz uzmanı uyardı
- Ayasofya’nın tarihi kapısı tahrip edildi
- ‘Sağır ve dilsiz’ dilenci yakalanınca dile geldi
- Kastamonu'da fındık büyüklüğünde dolu
- Otobüs biletlerine 3 ayda yüzde 80 zam
- Kocaeli'de TIR yandı; otoyol ulaşıma kapandı
- Murda lakaplı rapçiye hapis cezası
- İSKİ'den Kazandere ve Pabuçdere açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- Ceza isyanı: Cadde ortasında aracını yaktı
- İzleme platformlarının üyelikleri düşüyor
- Babacan'dan dikkat çeken çıkış
- Rockefeller'ın serveti nasıl bölündü?
- Ramazanda 'düzenli uykuya' dikkat!
- Uzmanı açıkladı: Her gün aynı şeyleri yemek zararlı mı?
- Yemek süresinin uzaması, 'doymayı' kolaylaştırıyor
- Sarah Bernhardt! Bir süperstar öyküsü!
- Marguerite Duras... Askıya alınmış tutku!
- Jean-Jacques Rousseau! Hem aklın hem duygunun yanında...