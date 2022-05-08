Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda 774 bin 411 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 776 bin 287 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 517 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 39 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.
Günlük bazda dün 774 bin 411 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 776 bin 287 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 24,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,8 ile akarsu santralleri ve yüzde 15,6 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.
Öte yandan, dün 9 bin 699 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 575 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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