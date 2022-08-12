Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı ( 12 Ağustos 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 34 bin 535 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 45 bin 730 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 451 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 986 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 1 milyon 34 bin 535 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 45 bin 730 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 26.9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18.8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15.6 ile rüzgar santralleri izledi.
Öte yandan, dün 12 bin 575 megavatsaat elektrik ihracatı, 23 bin 769 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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