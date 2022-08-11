Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (11 Ağustos 2022)

11 Ağustos 2022 Perşembe, 10:19

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 45 bin 443 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 56 bin 675 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 1 milyon 45 bin 443 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 56 bin 675 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,7 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 914 megavatsaat elektrik ihracatı, 24 bin 147 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.