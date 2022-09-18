Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (1 Eylül 2022)

18 Eylül 2022 Pazar, 10:19

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 820 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 659 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 882 bin 508 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 184 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27.6 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22.9 ile ithal kömür ve yüzde 14.8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 935 megavatsaat elektrik ihracatı, 24 bin 611 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.