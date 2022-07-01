Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (1 Temmuz 2022)
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 186 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 441 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.
Türkiye'de dün günlük bazda 952 bin 461 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 295 megavatsaat oldu.
Günlük bazda dün 952 bin 461 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 295 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile doğalgaz santralleri ve yüzde 16,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan dün 6 bin 122 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 956 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ İthal kömür santralleri Doğalgaz santralleri payla barajlı hidroelektrik santralleri
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