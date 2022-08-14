Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (14 Ağustos 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 985 bin 808 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 997 bin 207 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 459 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 179 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 985 bin 808 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 997 bin 207 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 30 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 8 bin 824 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 953 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
Video Haberler
- Kayıp olarak aranan genç, falezlerde ölü bulundu
- Ev sahiplerine uyarı: Boş evlerinize perde takın
- Yılanı yutamayan kartal, boğulma tehlikesi geçirdi
- Şampiyon milli sporcu, Maltepe'de darbedildi!
- Polisten kaçmak için denize atlayıp 2 kilometre yüzdü
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- Resmi Gazete'de 'AOÇ' kararı
- AKP'deki veriler de YSK'de yokmuş!
- İstanbul'da filmleri aratmayan olay
- Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- '3 karanlık yapı var'
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı
- Valilerle AKP yöneticilerinin organize işleri
- Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege'de korkutan deprem
- AKP'den peş peşe istifalar!
- 'Çareyi hakimleri göndermekte buldular'
- 'Bu aklın ülkemize verecek hiçbir faydası kalmadı'
- 'Kılıçdaroğlu üstüne basa basa söyledi'