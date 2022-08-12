Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (13 Ağustos 2022)

12 Ağustos 2022 Cuma, 10:42

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 34 bin 535 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 45 bin 730 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 1 milyon 34 bin 535 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 45 bin 730 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,9 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 575 megavatsaat elektrik ihracatı, 23 bin 769 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.