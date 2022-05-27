Spot piyasada elektrik fiyatları (27 Mayıs 2022)

27 Mayıs 2022 Cuma, 14:18

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,13 azalarak 1 milyar 319 milyon 918 bin 328 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 10.00, 11.00, 14.00 ve 18.00-22.00 saatlerinde 2 bin 750 lira, en düşük 07.00'de 1200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 391 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 417 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1485 lira 88 kuruş olarak kayıtlara geçti.