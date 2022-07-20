Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (20 Temmuz 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 994 bin 262 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 4 bin 217 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 869 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 254 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 994 bin 262 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 4 bin 217 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 20,4 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri ve 19,3 ile rüzgar santralleri izledi.
Öte yandan, dün 6 bin 501 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 456 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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