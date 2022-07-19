Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (19 Temmuz 2022)

19 Temmuz 2022 Salı, 01:16

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 975 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 426 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 968 bin 357 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 977 bin 908 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri ve 17 ile doğalgaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 842 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 393 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.