Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (24 Haziran 2022)

24 Haziran 2022 Cuma, 10:30

Türkiye'de dün günlük bazda 946 bin 441 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 700 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 946 bin 441 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 700 megavatsaat olarak kayda geçti.



Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 437 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 698 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.