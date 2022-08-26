Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (26 Ağustos 2022)

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 323 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 169 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

AA
26 Ağustos 2022 Cuma, 10:14
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (26 Ağustos 2022)
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 2 bin 798 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 14 bin 143 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 1 milyon 2 bin 798 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 14 bin 143 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,6 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 338 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 683 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.


Türkiye Elektrik İletim AŞ Doğalgaz santralleri İthal kömür santralleri barajlı hidroelektrik santralleri

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