Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (26 Ağustos 2022)

26 Ağustos 2022 Cuma, 10:14

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 2 bin 798 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 14 bin 143 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 1 milyon 2 bin 798 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 14 bin 143 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,6 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 338 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 683 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.