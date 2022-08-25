Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (25 Ağustos 2022)

25 Ağustos 2022 Perşembe, 10:15

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 34 bin 944 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 45 bin 659 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 1 milyon 34 bin 944 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 45 bin 659 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,4 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 838 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 552 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.