Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (27 Haziran 2022)

27 Haziran 2022 Pazartesi, 10:24

Türkiye'de dün günlük bazda 789 bin 91 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 231 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 789 bin 91 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 231 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 463 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 602 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.