Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (6 Eylül 2022)

06 Eylül 2022 Salı, 10:16

Türkiye'de dün günlük bazda 951 bin 935 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 961 bin 800 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 951 bin 935 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 961 bin 800 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,3 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile rüzgar santralleri ve yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 546 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 411 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.