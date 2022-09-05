Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (5 Temmuz 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,22 artarak 1 milyar 878 milyon 833 bin 994 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00, 17.00 ve 18.00'de 4 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük saat 05.00 ve 06.00'da 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 796 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 851 lira 8 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 511 lira 99 kuruş, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın diploması için harekete geçtiler
- Türkiye'nin en mutsuz ili belli oldu
- Mustafa Muhammed'e kaza şoku!
- ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- 'Atilla'yı değil, Sarraf'ı seçtiler'
- 'Vadesiz hesap dinen uygun değildir'
- Projede yer alan mimar konuştu
- TÜİK ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı
- İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
- 'Tam düzeliyor derken...'