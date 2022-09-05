Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (5 Temmuz 2022)

05 Eylül 2022 Pazartesi, 14:16

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00, 17.00 ve 18.00'de 4 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük saat 05.00 ve 06.00'da 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 796 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 851 lira 8 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 511 lira 99 kuruş, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.