Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (7 Haziran 2022)

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 199 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 752 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

AA
07 Haziran 2022 Salı, 10:12
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (7 Haziran 2022)
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Türkiye'de dün günlük bazda 892 bin 740 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 515 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 892 bin 740 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 515 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 payla doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,4 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 13,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 754 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 529 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.


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