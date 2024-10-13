GYODER Başkanı: Ev sahipliği oranı yüzde 56’lara kadar indi, bu alarmdır

Yayınlanma: 13.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.10.2024 - 04:00

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, dalga dalga barınma krizinin geldiğini vurgulayarak ev sahipliği oranının düşmesinin de alarm olduğunu söyledi. Çekici, “Kiralar dengesizleşti. Arzın az, talebin çok olması nedeniyle fiyat yükseldi. Kiracılık müessesesinin kendine gelmesi gerekiyor. Çünkü iki yıldır kira artış oranları konusunda devlet müdahalesi yapıldı ve kira düzeyleri kendi doğal akışında oluşmadı. Yüzde 25 sınırı sebebiyle bir sıkıntı yaşandı. 2 yıllık hata birkaç yıla mal oldu. Bugün bir düzeltme döneminin içindeyiz. 1 yıl içinde doğal dengelerin oluşacağını düşünüyorum. Eski kiracı ile uzlaşma oranları arttı” dedi. 6 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek 19. Gayrimenkul Zirvesi öncesi bir grup gazeteciyle bir araya gelen Çekici şöyle konuştu:

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