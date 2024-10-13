GYODER Başkanı: Ev sahipliği oranı yüzde 56’lara kadar indi, bu alarmdır
Dünyada 1.6 milyar insan “erişilebilir konut” krizi yaşıyor. Türkiye’de ise 6 Şubat 2023 depremleriyle sorun zirveye çıktı. Ev sahipliği oranı yüzde 56.2’ye kadar geriledi. Burada sağlıklı oran ise yüzde 70’lerin üzeri.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, dalga dalga barınma krizinin geldiğini vurgulayarak ev sahipliği oranının düşmesinin de alarm olduğunu söyledi. Çekici, “Kiralar dengesizleşti. Arzın az, talebin çok olması nedeniyle fiyat yükseldi. Kiracılık müessesesinin kendine gelmesi gerekiyor. Çünkü iki yıldır kira artış oranları konusunda devlet müdahalesi yapıldı ve kira düzeyleri kendi doğal akışında oluşmadı. Yüzde 25 sınırı sebebiyle bir sıkıntı yaşandı. 2 yıllık hata birkaç yıla mal oldu. Bugün bir düzeltme döneminin içindeyiz. 1 yıl içinde doğal dengelerin oluşacağını düşünüyorum. Eski kiracı ile uzlaşma oranları arttı” dedi. 6 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek 19. Gayrimenkul Zirvesi öncesi bir grup gazeteciyle bir araya gelen Çekici şöyle konuştu:
TEK YAŞAYANLAR ARTTI
- Konutta en büyük maliyet arsa. Bugün Türkiye ortalaması yüzde 50’lerde. Bu oran Avrupa’da yüzde 20’lerde. Eğer yüzde 50’yi düşürebilirsek diğer maliyetlerdeki artışı dengeleyecek formüle imza atmış olacağız.
- Amacımız, “GYODER Yap-Kirala Konut Modeli”ni uygulayarak insanlara konut erişimi sağlamak ve kentsel dönüşüm için yol açmaktır.
- Türkiye’de evlenme-boşanma oranları, yabancı öğrenci sayıları, annesi ya da babasıyla yaşayanların sayısı arttı. Son 10 yılda tek başına yaşam yüzde 70 yükseldi.
- Faizin bu kadar yüksek olduğu ortamda kimse konut yatırımı yapmıyor. Bu konut kredi faizlerinin kısa dönemde bir nebze aşağı çekilmesi bile pazarı canlandırır.
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