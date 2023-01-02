Hafta sonu zam mesaisi: Otomobil 2023'e yeni zamlarla giriyor

02 Ocak 2023 Pazartesi, 09:10

Otomotiv piyasası 2023’e yeni zamlarla giriyor. Birçok marka hafta sonu fiyat listesini güncellemek için mesai yaptı. Zam oranlarının ortalama yüzde 4 olması beklenirken, vergi dilimi değişecek bazı modellerde bu oran daha yüksek olacak.

2022 yılında, kurdaki yükseliş ve artan maliyetler paralelinde markalar neredeyse her ay fiyatlarını artırmıştı. Bazı aylarda markaların zam yapma sıklığı üçe kadar çıkmıştı. Geçen yıl otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 70 zam yaşandı. Türkiye’de en ucuz otomobilin fiyatı 400 bin TL’ye dayandı. 2023’ün ilk haftası da zamlarla başladı.

Ekonomim gazetesinden Aysel Yüce'in haberine göre, Renault, Volkswagen, Hyundai gibi markaların web sitelerinde fiyat listelerine hafta sonu ulaşılamadı. Bu markaların fiyat listesi kategorisine giren tüketiciler, ‘fiyatlarımız güncellenmektedir’ yazısıyla karşılaştı. Fiyatları güncelleyen birçok markaların zam oranlarını bugün öğlene kadar açıklaması bekleniyor.

Otomotiv veri analiz şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, hafta sonu ekip olarak markalarla yaptıkları görüşmeler ve analizler sonucunda bu hafta yapılacak zam oranının ortalama yüzde 4 olmasını beklediklerini söyledi.