Haftanın son günü piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (17 Haziran 2022)

TL'de değer kaybının süreceği endişeleri devam ederken İstanbul serbest piyasada işlem gören Euro güne 18,2010 liradan başladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 09:17
Haftanın son günü piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (17 Haziran 2022)
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Gün içerisinde en düşük 18.1830'u gören Euro, gün içinde en yüksek 18.2939'u gördü.

Şu dakikalarda Euro'nun alış fiyatı 18.20 seviyelerinde olurken satış fiyatı ise 18.21 TL.

Değer değişimi tablosuna bakıldığında Euro'nun haftalık değişimi yüzde 1.03 olurken aylık değişim ise yüzde 3.30 seviyesinde.


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