Hak-İş, kamu işçilerine toplu sözleşme için tarih verdi

Yayınlanma: 03.05.2023 - 17:30

Güncelleme: 03.05.2023 - 17:30

Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nde pazarlık sürüyor.

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Türk-İş ve Hak-İş’in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelinse de henüz netlik kazanmadı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’ne ilişkin, “Sayın Bakan ile görüştüm, bu hafta içerisinde, olmazsa seçim öncesinde mutlaka 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesini de imzalayacağız” dedi.

HAK-İŞ TARİH VERDİ

Yozgat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Nohutlu Tepesi Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Arslan, yüksek enflasyonun getirdiği ağır bir hayat pahalılığının olduğuna dikkati çekerek, hem devletin hem belediyelerin ellerinden gelen bütün imkanları seferber edip, ücretleri enflasyon üzerinde artırdıklarını söyledi.

Arslan, yakın zamanda Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün imzalanacağını belirterek, “Sayın Bakan ile görüştüm, bu hafta içerisinde, olmazsa seçim öncesinde mutlaka 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesini de imzalayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın emekçiler için ilk andan itibaren yola çıkarken söylediği ‘biz emekçileri, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz’ anlayışını 20 yıldır görüyoruz” diye konuştu.