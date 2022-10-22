Hak-İş'ten EYT talebi: 3 başlıkta sıraladı

22 Ekim 2022 Cumartesi, 15:38

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme beklenirken Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 3 başlıkta taleplerini sıraladı.

Konfederasyonun kuruluşunun 47.yıldönümü etkinliğinde konuşan Mahmut Arslan, taşeron ve mevsimlik işçilerin kadro sorunun çözülmesi gerektiğini de söyledi.

Arslan, ''Bizim talebimiz 8 Eylül 1999'dan önce işe girmiş tüm emekçilerin eski mevzuata göre emeklilik haklarını kullanmalıdır. Bundan sonra getirilen düzenlemelerin yeni işe girecekler için olmasını biz de kabul ediyoruz'' dedi.

KADRO TALEBİ

Kamudaki mevsimlik işçi tartışmasının da son bulmasını istediklerini belirten Arslan, çözümü henüz göremediklerini de sözlerine ekleyerek şu açıklamalarda bulundu:

''Umuyoruz ki bu sorunu yıl sonunda kökünden çözeceğiz. Bunun için de bakanımızla, tüm arkadaşlarımız için kadroların verilmesi konusunda bir mutabakatımız var. Bu sorunların çözümü konusunda yeni bir başlangıcı yapmış olacağız''

VERGİ İNDİRİMİ ÇAĞRISI

Arslan'ın gündeminde ücretlilerden yapılan gelir vergisi kesintileri de vardı.

Türkiye'nin en çok vergi alan ülkelerin başında olduğunun altını çizen Arslan, ''Çağdaş vergi reformuna ihtiyacımız var. Toplu sözleşmelerle elde ettiğimiz kazanımları birkaç ay içinde kaybediyoruz. Kriz dönemi için çözüm önerimiz; yüksek enflasyon yüksek döviz ve buna bağlı yaşadığımız hayat pahalılığının normalleşmesine kadar bütün vergi oranlarının yüzde 10'la sınırlandırılmasını istiyoruz'' diye konuştu.