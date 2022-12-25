HAK-İŞ’ten TÜRK-İŞ’e masadan kalkma tepkisi

25 Aralık 2022 Pazar, 17:25

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret süreciyle ilgili, “Masadan kalkmanın, ‘bu rakamlar olursa kabul ederiz’ demenin bizim açımızdan kabul edilir tarafı yok. Çünkü bunu yaptığınızda hükümeti orada işverenle baş başa bırakıyorsunuz. Bu da işçilerin aleyhine bir durum. TÜRK-İŞ, masadan kalkmasaydı rakam belki de daha yüksek olabilirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, asgari ücret görüşmeleri sürecinde hem Asgari Ücret Teispt Komisyonu’nun işini zorlaştırmamak hem de kamuoyunu yanlış yönlendirmemek için HAK-İŞ olarak rakam telaffuz etmediklerini anımsattı.

HAK-İŞ’in asgari ücretle ilgili yaptığı kapsamlı araştırma ve çalıştığı rakamların bulunduğunu vurgulayan Arslan, o süreçte talep etmesi halinde bu rakamları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e sunmaya da hazır olduklarını belirtti.

‘MÜZAKEREDEN KAÇMAK KABUL EDİLEMEZ’

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini temsil edenlerin tüm çalışanlara karşı sorumlu olduklarının bilinciyle hareket etmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: