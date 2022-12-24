CHP'li Murat Bakan: Polis asgari ücretli oldu

24 Aralık 2022 Cumartesi, 18:33

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından polislerin fazla mesai ücretlerine zam yapılmasıyla ilgili yazıyı paylaştı.

Polnet’ten @suleymansoylu yazı yazmış, her zaman ki gibi süslü, terörle, uyuşturucu ile mücadele, polisi öve öve bitirememişler. Polisin senin övgüne, hamasetine ihtiyacı yok çocuğuna, ailesine insanca yaşayacak koşullar sunmaya ihtiyacı var.#PolisAsgariÜcretliOldu pic.twitter.com/2PbiwzK8Ir — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) December 24, 2022

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı imzalı yazıyla ilgili değerlendirme yapan Murat Bakan, şu açıklamayı yaptı:



"Polnet'ten (Polis iletişim altyapısı) Süleyman Soylu yazı yazmış. Her zamanki gibi süslü, terörle, uyuşturucu ile mücadele, polisi öve öve bitirememişler. Polisin senin övgüne, hamasetine ihtiyacı yok. Çocuğuna, ailesine insanca yaşayacak koşullar sunmaya ihtiyacı var. Yazı içeriğine bakarsan İçişleri Bakanı yetkisini kullanarak fazla çalışma ücretine zam yapmış. Bunlar polisle dalga geçiyor. Fazla çalışma ücretinin yüzde 46’dan yüzde 52’ye çıkartılmasına dair Soylu, Çataklı ve Genel Müdür evrak imzalamış. Bu yazıya göre hali hazırdaki fazla çalışma ücretine 196 TL civarında bir artış gelmiş olacak. Polisin bir öğün yemek parası kadar yaptıkları zammı teşkilata duyuruyorlar ve bununla övünüyorlar. Halbuki polisin hakkı ve haklı talebi, haftalık 40 saat çalışmanın üzerinde fazla mesai ücreti almaktan.



5 yıl önce polis asgari ücretin 3 katı maaş alıyordu. Şimdi polis asgari ücretli oldu. Polis kardeşlerim sabredin az kaldı. 8/24-E12/36 çalışacaksınız. Hakkınız olanı alacaksınız. İnsanca çalışıp, insanca yaşayacaksınız. Amir zulmünün, angaryanın olmadığı, sosyal, kültürel haklarınızın, sendikanızın olduğu bir dönem geliyor."