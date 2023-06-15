Hakan Kara en büyük sorunu açıkladı: ‘Ne rezervler ne enflasyon…..’
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski baş ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda Türkiye'nin önündeki en büyük engelin ne olduğunu söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ekonomi politikalarında ne gibi değişiklikler yapacağı, yüzde 8.5 olan politika faizinin, önümüzdeki hafta yapılacak olan TCMB Para Politikası Kurulu'nda (PPK) yükseltilip yükseltilmeyeceği de merakla bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski baş ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin önündeki en büyük engelin "Ne dış açık, ne enflasyon ne de rezervler… Önümüzdeki yıllarda esas sorunumuz nitelikli işgücü açığı olacak" dedi.
Kara'nın paylaşımının tamamı şöyle:
"Beni en çok üzen haber yetişmiş insanlarımızın yurt dışına gidişi oluyor.
Her defasında içimden bir şeyler kopup gidiyor.
Bir ekonomi için bundan büyük israf olamaz.
Ne dış açık, ne enflasyon ne de rezervler… Önümüzdeki yıllarda esas sorunumuz nitelikli işgücü açığı olacak."
Beni en çok üzen haber yetişmiş insanlarımızın yurt dışına gidişi oluyor.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 15, 2023
Her defasında içimden bir şeyler kopup gidiyor.
Bir ekonomi için bundan büyük israf olamaz.
Ne dış açık, ne enflasyon ne de rezervler… Önümüzdeki yıllarda esas sorunumuz nitelikli işgücü açığı olacak.
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