Tarımda üretici enflasyonu yıllık arttı

Yayınlanma: 15.06.2023 - 10:24

Güncelleme: 15.06.2023 - 10:24

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Mayıs'a ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE’de, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,14 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,79 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 120,64 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,22 artış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,01 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 8,95 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,72 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,51 artış ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,82 artış gerçekleşti.

EN ÇOK ARTIŞ YÜZDE 130’LA YAĞLI MEYVELERDE

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,87 ile lifli bitkiler ve yüzde 39,57 ile sebze ve kavun-karpuz kök ve yumrular oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 129,64 ile yağlı meyveler ve yüzde 115,00 ile çeltik oldu.

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 7,68 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 0,08 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 18,67 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 10,91 ile lifli bitkiler oldu.

Mayıs 2023’te, endekste kapsanan 82 maddeden, 24 maddenin ortalama fiyatında azalış, 50 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.