Miyase İlknur deprem bölgesinde sokağın nabzını tuttu: Halk konut vaadine oy verdi

Yayınlanma: 26.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.05.2023 - 03:00

Seçim sonrasında en çok tartışılan konulardan biri Hatay hariç, depremin vurduğu illerde iktidar partisinin hâlâ birinci parti çıkmasıydı. Devletin ilk üç gün yardım elini uzatamadığı, organizasyon yapma yeteneğini yitirmiş kurumların ihtiyaçları karşılamak bir yana en acil ihtiyaçları depremzedeye parayla satması nedeniyle iktidarın bu bölgelerde hezimet yaşayacağına yönelik bir beklenti oluşmuştu. Ancak seçim sonuçları hiç de beklenilen gibi olmadı. Evet AKP, bu bölgelerde eski gücünde değildi. Hemen hepsinde oy kaybetti ancak yine de Hatay dışında açık ara birinci çıktı. Bunun nedenlerini yerinde izlemek üzere bir deprem bölgesine gitmeyi düşündük ve Malatya’nın yolunu tuttuk.

‘DEPREMİ İKTİDAR MI YAPTI’

Uçağımızın bir saat rötar yapması nedeniyle Malatya’ya ancak gece yarısı varabildik. Konaklayacağımız otelin lokantası tümüyle boştu. Geçtiğimiz sokaklarda da neredeyse hayat durmuş gibiydi. Resepsiyon görevlisine bunun nedenini sorduğumuzda “Malatya mı kaldı hanımefendi? Sabah şehri bir gezin de görün halini” dedi. Sırf takılmak için “İyi ama Malatyalı halinden gayet memnun olmalı ki iktidar partisine oy yağdırdı” dedik. Hay demez olaydık... Adam bir anda asabileşti. “Ne yani depremi iktidar mı yaptı?” diye dikleşti.

Depremi elbette iktidarın yapmadığını ama yardım elini geç uzattığını, hele Malatya’nın sanki depremden az etkilenmiş gibi açıklamalar yaptığını anımsattığımızda daha da öfkelendi.

- Kim diyor onu? Biz yaşadık depremi. İlk andan itibaren devlet yanımızdaydı ve iktidar elinden geleni yaptı.

Televizyondan canlı izlediğimizi, insanların feryadını söylemenin bir anlamı yoktu nasılsa. Anahtarımızı alıp odamıza çıktık.

Ertesi sabah kenti dolaştığımızda Malatya’nın hali içler acısıydı. Güya depremde 106 bina yıkılmıştı ama yıkılmayan binaların neredeyse hiçbirinde oturma imkânı yoktu. Hemen her bina hasarlıydı.

“HADI BİZ AZMIŞTIK DİĞERLERİNE NE OLDU?”

Malatya’ya geldiğimiz gün şehrin belediye başkanı bir ev toplantısında “İnsanlar azdı deprem oldu” sözlerini ettiği video sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyordu.

AKP’Lİ BAŞKANDAN TEPKİ

Depremden en çok etkilenen bölgelerin başında Doğanşehir ilçesi geliyordu. Doğanşehir’de bir açık hava kahvesinde oyunu AKP ve MHP’ye veren bir grupla oturup sohbet ettik. Deprem konusunda yakınmalarını anlattılar. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın “İnsanlar azdığı için Malatya’da deprem oldu” sözlerini anımsattığımızda yaşlı Halil amcanın tepkisi ilginçti:

“İyi de kurban olduğum hadi biz Malatyalılar azdık diyek. Ya Maraş, Adıyaman, Antep, Hatay da mı azmıştı?”

Malatya’da AKP kendi içinde gizliden gizliye büyük bir mücadeleye girmiş sanki. Bir yanda Öznur Çalık, Bülent Tüfekçi, karşı tarafta ise büyükşehir belediye başkanı Selahattin Gürkan. Belediye Başkanı Gürkan’ın yakınlarına göre, önümüzdeki yerel seçimde belediye başkanı olmak istediği için rakip gördüğü Selahattin Gürkan’a bel altı vuruşlar yapıyor. Malum, videonun da Çalık’ın adamları tarafından kesip biçilerek medyaya sızdırıldığı iddiasındalar.

CHP SARSTI AMA YIKAMADI

Depremde Malatya’daki yıkımı Türk kamuoyuna duyuran ve ilk yardım elini uzatan CHP oldu. Gerek CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba gerekse CHP’li Muğla ve Eskişehir belediyeleri ilk günden itibaren sahadaymış. Bunu sadece CHP’liler değil konuştuğumuz depremzedeler de dile getiriyor. Depremin ilk günlerinde AKP’li yerel yöneticiler ve AFAD, Malatya’da depremin etkisinin çok fazla olmadığı şeklinde yanıltıcı bilgiler paylaşmıştı. Ancak CHP Malatya milletvekili yandaş olmayan basına bu iddiaların gerçek olmadığını ve Malatya’da büyük bir yıkım yaşandığını açıkladı. Yardım istediği CHP’li belediyeler de hemen kolları sıvayıp şehre gerek ekipman gerekse erzak ve çadır yardımlarını hemen gönderdiler.

İktidarın yüksek enflasyona yol açan ekonomi politikasının yanında bir de deprem sonrası gösterdiği basiretsizlik nedeniyle seçimlerde büyük oranda oy kaybetmesi bekleniyordu. Evet iktidar 8.7 oranında oy kaybetti Malatya’da. Ancak hâlâ yüzde 45’le birinci parti konumunu sürdürüyor.

1300 OY İLE KAÇTI

CHP ise oylarını yüzde 16.1’den yüzde 21.5’e çıkartmasına karşın tek milletvekilliği kazanabildi. İkinci milletvekilini almasına ramak kalmıştı. Eğer 1300 oy daha alabilse ikinci vekilliği de alabilecekti. Milletvekilliğinde hiçbir iddiası olmamasına karşın Yeşil Sol Parti’nin aldığı 3.2’lik oyun da bunda etkisi var.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, seçim sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Malatya seçim sonucu bizim için bir hayal kırıklığı. En az iki milletvekili bekliyorduk ve sahadaki hava da öyleydi. Hem partimizin depremle ilgili vaatlerine güveniyorduk hem pozitif kampanyamıza güveniyorduk hem de burada depremde hiçbir siyasetçi yokken biz vardık. CHP’li belediyelerin Malatya’ya devlet kurumlarından önce yardım getirmesini sağladık. Sahanın her yerinde vardık. İnsanların ilgisini, teveccühü hissediyorduk. Malatya’ya oyunu artıran tek parti CHP. Maalesef seçim sisteminin azizliğine uğradık. 2018 seçimlerinde AKP yüzde 54 oy almış 4 milletvekili çıkarmıştı. CHP ise yüzde 16 oy alarak 1 milletvekili çıkarmıştı. Şimdi partimiz yüzde 22 oy almasına karşılık yine bir milletvekili çıkardı. AKP listesinde Malatya’nın sadece adını bilen adaylardan oluşuyordu. Büyük bir memnuniyetsizlik vardı ama bu memnuniyetsizliği oya dönüştüremedik. Deprem nedeniyle insanlarımızı yeteri kadar sandığa taşıyamadık sanırım. Küsmek yok, umutsuzluk yok. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi için kampanyamızı daha büyük bir motivasyonla sürdürüyoruz.”

REKABETİ ISKALAMIŞIZ



Doğanşehir’de bir kahvede konuştuğumuz bir grupla sohbetimizde “Malatyalı bu kadar şikayetine rağmen neden AKP’ye oy veriyor” sorumuza Halil Yener adlı yaşlı bir amca ilginç bir cevap veriyor: “Malatyalı iktidar sever. Biz her daim güçten yana oluruz. Huyumuz böyle. İnönü, Menderes, Özal, Erbakan şimdi de güç Erdoğan’da olduğu için ondan yana oy kullanırız.”

Demirel’in uzun süre iktidarda olmasına karşın onu bu kadar desteklemediklerini ve onun döneminde CHP’ye oy verdiklerini anımsatıyoruz dediğimiz de ise şöyle diyor: “O başka. Demirel’e destek vermedik de ki niye? Çünkü o hep Elazığ’a yatırım yaptı burayı İsmet Paşa’nın memleketi diye ihmal etti. Biz de o yüzden onu desteklemedik.”

Sahi Elazığ- Malatya rekabetini ıskalamışız...

YARIN: MALATYA’DA YEŞİL SOL VE MHP İTTİFAKI