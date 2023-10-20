Halka arz edilen MEKAG'dan 6 günlük tavan serisi

Bir hafta önce halka arz edilen ‘Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ’ hisseleri, işlem gördüğü altı günde yüzde 76,96’lık artış kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 09:50
Halka arz edilen MEKAG'dan 6 günlük tavan serisi
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28 Eylül 2023 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla Meka Beton’un (MEKAG) halka arzı onaylanmıştı. MEKAG hisseleri, 12 Ekim’de de 25 liradan işlem görmeye başlamıştı.

halkaarz.net’in aktardığına göre, MEKAG hisseleri yükselişine devam ediyor.

19 Ekim’de hisseler tavan fiyat olan 44,24 liradan işlem gördü. Böylelikle hisseler altıncı işlem gününde yüzde 76,94’lük yükseliş kaydetti.


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