Halka arz yatırımcıları dikkat! Uzman ekonomist Bozoğlu uyardı: ‘Kredi kartlarından nakit çekerek yapmasınlar’

Yayınlanma: 14.09.2023 - 13:59

Güncelleme: 14.09.2023 - 13:59

Borsa rekor üstüne rekor kırarken Türkiye’de onlarca şirket halka arz olmak için hazırlanıyor. Genç yatırımcı sayısını tetikleyen halka arzda beklenen patlamanın doğurabileceği tehlikelere ilişkin ekonomist Turgay Bozoğlu, Cumhuriyet TV’ye konuştu.

“SON BİR YILDA BAKKAL DAHİ HALKA ARZA BAŞVURDU”

Halka arzda yaşanan artışın nedenlerine dikkat çeken Bozoğlu, “Tasarruf sahipleri kredilerin kısılması ile birlikte başka bir alana yönelmeye çalıştılar, bunlardan biri de borsa olarak görünüyor. Ancak halka arzda inanılmaz derecede artış görülüyor. Son bir yılda, özellikle son birkaç ayda, neredeyse sokaktaki bakkal halka arza başvurmuş durumda. Şirketlerin maliyetinin artmış olması şirketleri buna yöneltti. Burada hem Sermaye Piyasası Kurulu’nun hem Borsa İstanbul’un yönetiminin dikkat etmesi gerekenler var. Küçük yatırımcıyı korumak gerekir. Küçük yatırımcı buraya girdi ama bir süre sonra borsa endeksi hızlı bir şekilde artmış olduğu için buradan panikle, küçük yatırımcı farklı durumlara girebilir” ifadelerini kullandı.

“KREDİ KARTLARINDAN NAKİT ÇEKEREK BU İŞLEMİ YAPMASINLAR”

Yatırımcılara uyarılarda bulunan Bozoğlu, “Türkiye’deki borsalarda biz çok sık yatırımcının bir süre ‘yolunduktan’ sonra ortalıkta bırakıldığını, elindeki sermayesinin de gittiğini görüyoruz. Benim küçük yatırımcılara, özellikle gençlere tavsiyem ‘endeks yükselince fırsattan faydalanalım’ yapmayın. Peki endeks düştüğü zaman ne yapacaksınız? Halka arzlarda mutlaka, şirketin niteliğine, ortaklık yapısına, sermayesine bakmak lazım. Hele kredi kullanarak, artık banka kredileri de pahalı hale geldi, kredi kartlarından nakit çekerek bu işlemi yapmasınlar. Endeks yükselmeye başladığında siz orada yoktunuz, yükselmeye başladıktan sonra siz haberdar oldunuz. Şu anda bir halka arz çılgınlığı var. Küçük yatırımcıdan çok Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Borsa İstanbul yönetimine iş düşüyor. Denetimi yapmalılar yoksa işler tam tersine döndüğünde küçük yatırımcı her şeyini kaybedebilir” dedi.

“SONUCU İYİ OLMAYABİLİR”

Bozoğlu, halka arza yönelen şirketlere ilişkin de konuşarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık hem kredi bulmak zorlaştı hem de maliyeti yükseldi. Bunun için, şirketin maliyeti olarak sıfır olan bir halka açılma yöntemini şirketler kullanıyorlar. Bu aslıda sağlıklı olduğu sürece, şirketler halka açılmaya karar verdilerse ve birlikte yönetiyorlarsa uygulanabilir. Ama bu halka açılmayı sadece bir finansman yöntemi olarak bugün için krediler çok pahalı olduğundan burayı kullanmaya yönelen çok şirket var. Bu adeta bir moda haline geldi, böyle olursa sonucu iyi olmayabilir.”

“NE KADAR ÇOK PARA OLURSA...”

Kur korumalı mevduattaki tedbirlerin borsaya etkisi olacağının altını çizen Bozoğlu, “KKM bir karadelik, oradan çıkılmak isteniyor. Borsaya giren paranın devamlılığı konusunda öneümüzdeki günlerde sıkıntılar yaşanabilir. Hızlı çıkışlar olduğu zaman yeni girişler olmazsa orada endeksin belli bir süre için aşağı gideceğini görürüz. Orada ne kadar çok para olursa bazı kişilerin spekülasyon yaratması o kadar zor olur” açıklamasında bulundu.



