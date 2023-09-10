Reeder halka arz ediliyor! Reeder halka arz ne zaman? Reeder Türk malı mı?

Yayınlanma: 10.09.2023 - 14:16

Güncelleme: 10.09.2023 - 14:16

Türkiye'nin yerli elektronik ürün markalarından biri olan Reeder'ın halka arz edileceği açıklandı. Akıllı telefon, tablet, e-kitap okuyucular ve benzeri elektronik pazarlarda yer alan marka, halka arz ile büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Peki Reeder halka arz ne zaman? Reeder Türk malı mı?

REEDER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Reeder markasının halka arzının 13-14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşmesi planlanıyor ve hisse başına fiyat 9.3 Türk Lirası olarak belirlendi. Elde edilecek gelirin yüzde 35'i borçların azaltılmasına, yüzde 25'i yatırımlara ve kapasite artışına, yüzde 20'si fotovoltaik panel üretim yatırımına, yüzde 10'u cep telefonu yatırımına ve yüzde 10'u girişim yatırımlarına ayrılacak.

REEDER TÜRK MALI MI?

Reeder markası yerli bir girişimdir. Reeder, Sezen Sungur Saral ve Uygar Saral tarafından 2009 yılında kuruldu ve elektronik kitap okuyucu pazarına ilk adımlarını attı. Marka, 2012'de Türkiye'de ilk 3G özellikli yerli tabletini piyasaya sürdü ve 2014'te EMEA bölgesinde en fazla Intel işlemcili ürün satışı gerçekleştirerek önemli bir başarı elde etti.

Reeder, Türkiye genelinde yüzlerce mağazası ile tüketiciye daha yakın olma stratejisi izledi ve ayrıca Samsun'da bir üretim tesisi ve yönetim merkezi kurarak yatırımlarını genişletti.