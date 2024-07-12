Halka arzlara katılım sayısı belli oldu

Yayınlanma: 12.07.2024 - 16:43

Güncelleme: 12.07.2024 - 16:43

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 2024 yılı 2. çeyrek dönemine ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı "2. Çeyrek Sonu İtibarıyla Sermaye Piyasaları 2024 Panoraması" adlı videoda duyurdu.

Buna göre, 31 Mart 2024 sonunda 15,85 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değeri, 30 Haziran 2024 sonunda 18,30 trilyon liraya yükseldi. Aynı dönemde, toplam yatırımcı sayısı 34,8 milyondan, 35,3 milyona yükseldi.

Toplam yatırımcı sayısı içerisindeki bakiyeli yatırımcı sayısı 11 milyon 20 bin 539 oldu. Yılın ikinci çeyreğinde MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 1 milyon 222 bin 137 olurken, en çok yeni yatırımcı 398 bin 33 ile 21-40 yaş grubu bireysel erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 295 bin 741 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam hesap sayısı 80,3 milyondan, 82,6 milyona çıkarken, bakiyeli hesap sayısı ise 15,5 milyon oldu. Bu dönemde, 20 şirket halka arz edilirken, halka arzdan toplanan tutar 44,26 milyar lira oldu. Yatırımcıların halka arza toplam katılım sayısı ise 52 milyon 609 bin oldu.

YATIRIM FONLARININ PORTFÖY DEĞERİ 3,04 TRİLYON LİRA

2. çeyrek sonunda pay senetlerindeki portföy değeri 14,06 trilyon liraya yükseldi. Yatırımcı sayısı ise 7 milyon 646 bin 639 oldu.

Bu dönemde, yatırım fonlarının portföy değeri 3,04 trilyon liraya, buradaki yatırımcı sayısı ise 5 milyon 5 bin liraya çıktı.

Bireysel ve kurumsal toplam 17 bin 180 yatırımcının Devlet İç Borçlanma Araçları portföy değeri 796,9 milyar lira oldu.

Kitle fonlaması sistemindeki yatırımcı sayısı 41 bin 16'ya çıktı. Aynı dönemde, toplam 438 şirketin toplam ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 321 milyar 644 milyon 957 bin 300'ü buldu.

Bu şirketlerin 105'i reel sektör, 333'ü diğer ihraççı şirketlerden oluştu.